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    Оман эвакуировал 25 членов экипажа с атакованного панамского судна

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 17:01
    Оман эвакуировал 25 членов экипажа с атакованного панамского судна

    Королевский военно-морской флот Омана совместно с Центром морской безопасности эвакуировал 25 членов экипажа коммерческого судна RITI, ходившего под флагом Панамы.

    Как передает Report, об этом сообщил Оманский центр морской безопасности на своей официальной странице в соцсети X.

    По его данным, судно подверглось атаке в 1,6 морской мили от побережья провинции Мусандам, в результате на борту возник пожар.

    Эвакуированным членам экипажа оказали необходимую медицинскую помощь.

    Коммерческое судно Пожар (возгорание) Оман
    Hücuma məruz qalmış Panama gəmisindən 25 nəfər təxliyə edilib
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