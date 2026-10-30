Оман эвакуировал 25 членов экипажа с атакованного панамского судна

Королевский военно-морской флот Омана совместно с Центром морской безопасности эвакуировал 25 членов экипажа коммерческого судна RITI, ходившего под флагом Панамы.

Как передает Report, об этом сообщил Оманский центр морской безопасности на своей официальной странице в соцсети X.

По его данным, судно подверглось атаке в 1,6 морской мили от побережья провинции Мусандам, в результате на борту возник пожар.

Эвакуированным членам экипажа оказали необходимую медицинскую помощь.