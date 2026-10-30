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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Hücuma məruz qalmış Panama gəmisindən 25 nəfər təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 17:18
    Hücuma məruz qalmış Panama gəmisindən 25 nəfər təxliyə edilib

    Omanın Kral Hərbi Dəniz Qüvvələri Dəniz Təhlükəsizliyi Mərkəzi ilə birlikdə Panama bayrağı altında üzən RITI ticarət gəmisinin 25 heyət üzvünü təxliyə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Omanın Dəniz Təhlükəsizliyi Mərkəzinin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    Məlumata görə, gəmi Musandam əyalətinin sahillərindən 1,6 dəniz mili məsafəsində hücuma məruz qalıb, nəticədə göyərtədə yanğın baş verib.

    Təxliyə edilən heyət üzvlərinə zəruri tibbi yardım göstərilib.

    Panama
    Оман эвакуировал 25 членов экипажа с атакованного панамского судна
    44 filmi
    44 filmi

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