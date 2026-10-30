Hücuma məruz qalmış Panama gəmisindən 25 nəfər təxliyə edilib
Digər ölkələr
- 30 oktyabr, 2026
- 17:18
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Omanın Kral Hərbi Dəniz Qüvvələri Dəniz Təhlükəsizliyi Mərkəzi ilə birlikdə Panama bayrağı altında üzən RITI ticarət gəmisinin 25 heyət üzvünü təxliyə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Omanın Dəniz Təhlükəsizliyi Mərkəzinin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
Məlumata görə, gəmi Musandam əyalətinin sahillərindən 1,6 dəniz mili məsafəsində hücuma məruz qalıb, nəticədə göyərtədə yanğın baş verib.
Təxliyə edilən heyət üzvlərinə zəruri tibbi yardım göstərilib.
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