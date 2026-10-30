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    Японский рынок аниме впервые превысил $28 млрд

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    • 30 октября, 2026
    • 17:13
    Японский рынок аниме впервые превысил $28 млрд

    Объем японского рынка аниме достиг 4,45 трлн иен ($28 млрд) по итогам 2025 году благодаря высоким продажам за рубежом.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом сообщили в Ассоциации японской анимации.

    При этом объем продаж за рубежом достиг 2,54 трлн иен.

    Отмечается, что рынок вырос более чем вдвое, когда показатель составил 1,8 трлн иен.

    Анимация Япония
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