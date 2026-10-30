Японский рынок аниме впервые превысил $28 млрд
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- 30 октября, 2026
- 17:13
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Объем японского рынка аниме достиг 4,45 трлн иен ($28 млрд) по итогам 2025 году благодаря высоким продажам за рубежом.
Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом сообщили в Ассоциации японской анимации.
При этом объем продаж за рубежом достиг 2,54 трлн иен.
Отмечается, что рынок вырос более чем вдвое, когда показатель составил 1,8 трлн иен.
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