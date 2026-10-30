Японский рынок аниме впервые превысил $28 млрд

Объем японского рынка аниме достиг 4,45 трлн иен ($28 млрд) по итогам 2025 году благодаря высоким продажам за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом сообщили в Ассоциации японской анимации.

При этом объем продаж за рубежом достиг 2,54 трлн иен.

Отмечается, что рынок вырос более чем вдвое, когда показатель составил 1,8 трлн иен.