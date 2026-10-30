Мирзиёев поблагодарил Ильхама Алиева за укрепление тюркского единства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в развитии Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом он заявил в ходе выступления на 13-м саммите ОТГ в Анкаре.

"Выражаю большую благодарность президенту Азербайджанской Республики, уважаемому господину Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за значительную работу по укреплению братских уз тюркских народов и выводу наших отношений на новый уровень, проделанную Азербайджаном в период председательства в Организации", - сказал Мирзиёев.

Он также выразил готовность Узбекистана принять следующий саммит организации.

Президент поблагодарил участников саммита за поддержку кандидатуры представителя Узбекистана Мирвохида Азимова на должность генсека ОТГ.

"Уверен, что новый генеральный секретарь внесет достойный вклад в реализацию приоритетных задач ОТГ и дальнейшее развитие нашего сотрудничества", - добавил он.