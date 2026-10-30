Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Мирзиёев поблагодарил Ильхама Алиева за укрепление тюркского единства

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 16:59
    Мирзиёев поблагодарил Ильхама Алиева за укрепление тюркского единства

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в развитии Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как передает Report, об этом он заявил в ходе выступления на 13-м саммите ОТГ в Анкаре.

    "Выражаю большую благодарность президенту Азербайджанской Республики, уважаемому господину Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за значительную работу по укреплению братских уз тюркских народов и выводу наших отношений на новый уровень, проделанную Азербайджаном в период председательства в Организации", - сказал Мирзиёев.

    Он также выразил готовность Узбекистана принять следующий саммит организации.

    Президент поблагодарил участников саммита за поддержку кандидатуры представителя Узбекистана Мирвохида Азимова на должность генсека ОТГ.

    "Уверен, что новый генеральный секретарь внесет достойный вклад в реализацию приоритетных задач ОТГ и дальнейшее развитие нашего сотрудничества", - добавил он.

    Ильхам Алиев Шавкат Мирзиёев Организация тюркских государств (ОТГ)
    Mirziyoyev Türk birliyinin möhkəmləndirilməsinə görə İlham Əliyevə təşəkkür edib
    Mirziyoyev thanks Ilham Aliyev for strengthening Turkic unity
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    18:09
    В России подросток упал в шахту лифта с десятого этажа и выжил
    Другие страны
    18:02
    Фото
    В Баку прошла церемония закрытия ЧМ и фестиваля FIFA U-15 - Обновлено
    Футбол
    17:58
    Фото
    В Сумгайыте произошла цепная авария с участием четырех автомобилей
    Происшествия
    17:54
    Фото
    Разработаны рекомендации по оценке уровня коррупции для стран ОИС
    Внешняя политика
    17:48
    Лев XIV стал первым папой римским, проголосовавшим на выборах в США
    Другие страны
    17:45
    В Нигерии уничтожили 48 исламистских боевиков при отражении атак на военные базы
    Другие страны
    17:41
    Цена на золото опустилась ниже $3 950 за тройскую унцию
    Финансы
    17:33
    Рамиз Мехтиев исключен из Академии наук Азербайджана
    Милли Меджлис
    17:31
    На следующем заседании Милли Меджлиса обсудят 10 вопросов - Обновлено
    Внутренняя политика
    Лента новостей