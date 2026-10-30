Mirziyoyev Türk birliyinin möhkəmləndirilməsinə görə İlham Əliyevə təşəkkür edib
- 30 oktyabr, 2026
- 17:03
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Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) inkişafındakı rolunu qeyd edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə TDT-nin Ankarada keçirilən 13-cü Zirvə görüşündə çıxışı zamanı bildirib.
"Azərbaycanın təşkilata sədrliyi dövründə Türk xalqlarının qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi və münasibətlərimizin yeni səviyyəyə yüksəldilməsi istiqamətində görülən əhəmiyyətli işlərə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, möhtərəm cənab İlham Heydər oğlu Əliyevə dərin təşəkkürümü bildirirəm", - Mirziyoyev qeyd edib.
O, həmçinin Özbəkistanın təşkilatın növbəti sammitinə ev sahibliyi etməyə hazır olduğunu bildirib.
Prezident TDT-nin Baş katibi vəzifəsinə Özbəkistanın nümayəndəsi Mirvohid Azimovun namizədliyini dəstəklədiklərinə görə sammit iştirakçılarına təşəkkür edib.
"Əminəm ki, yeni Baş katib TDT-nin prioritet vəzifələrinin həyata keçirilməsinə və əməkdaşlığımızın gələcək inkişafına layiqli töhfə verəcək", - o əlavə edib.