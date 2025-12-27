Tayvan sahillərində 6,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib
- 27 dekabr, 2025
- 20:21
Tayvan sahillərində 6,7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Zəlzələnin episentri təxminən 397 min nəfərin yaşadığı Kilun liman şəhərindən 63 km cənub-şərqdə, 68 km dərinlikdə yerləşib.
Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat yoxdur. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.
