    Sərdar Həsənov: "Ağırlıqqaldırma çempionatında möcüzə olmur"

    Fərdi
    • 17 mart, 2026
    • 11:59
    Sərdar Həsənov: Ağırlıqqaldırma çempionatında möcüzə olmur

    Ağırlıqqaldırma çempionatında möcüzə olmur.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Azərbaycanın qadınlardan ibarət ağırlıqqaldırma millisinin baş məşqçisi Sərdar Həsənov deyib.

    O, iki gün əvvəl başa çatan ölkə çempionatı barədə fikirlərini bölüşüb:

    "Ölkə çempionatı gözlədiyimiz kimi yüskək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Bütün iştirakçıların çıxışını diqqətlə izlədik. Bu idman növündə möcüzə olmur. Konkret nəticə göstərib qalib olmalısan. Həm də şərt o deyil ki, qızıl medal qazanasan. İdmançının qaldırdığı çəki önəmlidir. İdmançının hazırlığı və göstərdiyi nəticə beynəlxalq yarışlarda uğur qazanmağa ümid verirsə, onu mütləq yığmaya cəlb edirik. Ümidverici gənclər var, sadəcə daha çox işləmək lazımdır. Qarşıda bizi Avropa çempionatı gözləyir və indiki halda bu yarışa hazırlaşırıq. Ümumilikdə isə bu il Olimpiya təsnifat yarışları başlayacaq deyə, hazırlığı ona uyğun qurmuşuq. Ağır çəkilərdə həmişə rəqabət az olduğundan, seçim imkanımız çox deyil. Amma orta çəkilərdə gərgin mübarizə gedir".

    Baş məşqçi Azərbaycan çempionatında əsas məqsədin idman prinsiplərinin qorumaq olduğunu bildirib:

    "Əsas məqsədimiz təmiz idman prinsiplərini qorumaqdır. Vaxtilə bu idman növü dopinq qalmaqalları səbəbindən çox geri düşdü. Biz idmançıları belə şeylərdən uzaq tutmaga çalışırıq. Federasiya rəhbərliyi bu məsələdə çox həssasdır, nəzarət həddən artıq ciddidir".

    Qeyd edək ki, ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan çempionatı Şüvəlan Ağırlıqqaldırma Mərkəzində keçirilib.

    Sərdar Həsənov Ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan çempionatı Şüvəlan Ağırlıqqaldırma Mərkəzi

    Son xəbərlər

    12:24

    Azərbaycan millisi Maxtı Makkayevlə əməkdaşlığa son qoyub, yeni baş məşqçi bəlli olub - EKSKLÜZİV

    Fərdi
    12:18
    Foto

    Qobu və Saray qəsəbələrində yeni təcili tibbi yardım stansiyaları istifadəyə verilib

    Sağlamlıq
    12:14

    Azərbaycanın şərab və spirtli içkiləri Almaniyada nümayiş olunur

    Biznes
    12:14

    Sabah 17 dərəcə isti gözlənilir

    Ekologiya
    12:14
    Foto
    Video

    Bakıda yaşayış binasında yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    12:10
    Foto

    Çinin 9, Hindistanın 6 vətəndaşı İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:07

    Səfir: Monqolustan və Azərbaycan arasında birbaşa aviareyslərlə bağlı danışıqlar davam edir

    Xarici siyasət
    12:06

    Deputat: Müəllimlərin sertifikasiyadan iki dəfə keçmələri kifayətdir

    Elm və təhsil
    12:05

    Zelenski: Yaxın aylarda Yaxın Şərqdə vəziyyət daha da gərginləşəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti