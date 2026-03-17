"Unibank" Novruz bayramı münasibətilə 0 % komissiyalı kredit aksiyası keçirir
Maliyyə
- 17 mart, 2026
- 12:04
"Unibank" ASC Novruz bayramı münasibəti ilə xalqımızı təbrik edir, sevinc və ruzi - bərəkət arzulayır. Bayramla əlaqədar Bank 3 günlük komissiyasız kredit aksiyası keçirir. Martın 17-dən 19-na qədər "Unibank"dan kredit rəsmiləşdirən hər kəs nağd krediti 0 % komissiya ilə əldə edəcək.
"Unibank"da nağd kreditlər illik 9%-dən başlayır, kredit üzrə maksimum məbləğ 70 000 manatadəkdir.
Bayram əhvallı 3 günlük 0 % komissiyalı kredit aksiyası yeni planlarınızı daha rahat həyata keçirməyiniz üçündür.
İndi "Unibank"da nağd kredit şərtləri belədir:
- Komissiya 0 %;
- illik 9%-dən başlayan faizlə kredit;
- 70 000 AZN-dək məbləğ;
- zamin tələbi yoxdur;
- 60 ayadək ödəniş müddəti;
- sürətli və rahat rəsmiləşdirmə;
- müştərinin istəyinə görə kredit həyat sığortası.
Krediti banka gəlmədən sifariş etmək imkanı:
- "Kredit" sözünü SMS ilə 8117-yə göndərərək;
- Bankın saytından onlayn müraciət etməklə: https://unbk.az/nagdkredit.
"Unibank"- Sənin Bankın!
