    Səfir: Monqolustan və Azərbaycan arasında birbaşa aviareyslərlə bağlı danışıqlar davam edir

    Monqolustan və Azərbaycan arasında birbaşa aviareyslərlə bağlı danışıqlar davam edir.

    Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna müsahibəsində Monqolustanın Ankarada iqamət edən, Azərbaycana akkreditə olunmuş qeyri-rezident səfiri Qombosuren Munxbayar deyib.

    O ümid etdiyini bildirib ki, gələcəkdə bu istiqamətdə müsbət nəticələr əldə olunacaq.

    Bundan başqa diplomat qeyd edib ki, 2018-ci ildə Monqolustan Hökuməti ilə Azərbaycan Respublikası Hökuməti arasında imzalanmış razılaşmaya əsasən, hər iki ölkənin diplomatik və xidməti pasport sahibləri vizasız səyahət edə bilər və ölkələr arasında sərbəst hərəkət edə bilərlər:

    "Adi pasport sahiblərinə isə vizalar müəyyən edilmiş qaydalar üzrə verilir. Hazırda Monqolustana viza almaqda Azərbaycan vətəndaşları üçün heç bir problem yoxdur. Qeyd etmək istəyirəm ki, səfirlik vizalarla bağlı məsələlərdə həmişə açıqdır və vətəndaşlara zəruri dəstək və kömək göstərməyə hazırdır".

    Azərbaycan millisi Maxtı Makkayevlə əməkdaşlığa son qoyub, yeni baş məşqçi bəlli olub - EKSKLÜZİV

    Qobu və Saray qəsəbələrində yeni təcili tibbi yardım stansiyaları istifadəyə verilib

    Azərbaycanın şərab və spirtli içkiləri Almaniyada nümayiş olunur

    Sabah 17 dərəcə isti gözlənilir

    Bakıda yaşayış binasında yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-3

    Çinin 9, Hindistanın 6 vətəndaşı İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Deputat: Müəllimlərin sertifikasiyadan iki dəfə keçmələri kifayətdir

    Zelenski: Yaxın aylarda Yaxın Şərqdə vəziyyət daha da gərginləşəcək

