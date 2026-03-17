Гомбосурэн Мунхбаяр: Монголия и Азербайджан обсуждают запуск прямых авиарейсов
- 17 марта, 2026
- 12:52
Переговоры о запуске прямых авиарейсов между Монголией и Азербайджаном продолжаются, и стороны надеются на положительный результат.
Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил посол Монголии в Азербайджане с резиденцией в Турции Гомбосурэн Мунхбаяр.
"Переговоры в этом направлении продолжаются, и мы надеемся, что в будущем удастся достичь положительных результатов", - сказал посол.
Кроме того, дипломат подчеркнул, что в соответствии с соглашением, заключенным в 2018 году между правительствами Монголии и Азербайджана, владельцы дипломатических и служебных паспортов имеют возможность совершать поездки между двумя странами без необходимости получения виз.
"Для владельцев обычных паспортов визы выдаются в установленном порядке. В настоящее время для граждан Азербайджана нет никаких проблем с получением визы в Монголию. Хочу подчеркнуть, что посольство всегда открыто и готово оказать необходимую поддержку по визовым вопросам", - отметил он.
