Гомбосурэн Мунхбаяр: Монголия и Азербайджан обсуждают запуск прямых авиарейсов

Переговоры о запуске прямых авиарейсов между Монголией и Азербайджаном продолжаются, и стороны надеются на положительный результат.

Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил посол Монголии в Азербайджане с резиденцией в Турции Гомбосурэн Мунхбаяр.

"Переговоры в этом направлении продолжаются, и мы надеемся, что в будущем удастся достичь положительных результатов", - сказал посол.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что в соответствии с соглашением, заключенным в 2018 году между правительствами Монголии и Азербайджана, владельцы дипломатических и служебных паспортов имеют возможность совершать поездки между двумя странами без необходимости получения виз.

"Для владельцев обычных паспортов визы выдаются в установленном порядке. В настоящее время для граждан Азербайджана нет никаких проблем с получением визы в Монголию. Хочу подчеркнуть, что посольство всегда открыто и готово оказать необходимую поддержку по визовым вопросам", - отметил он.

