Гомбосурэн Мунхбаяр: Монголия и Азербайджан подпишут ряд двусторонних соглашений - ИНТЕРВЬЮ

Завершающий свою миссию посол Монголии в Азербайджане с резиденцией в Турции Гомбосурэн Мунхбаяр в интервью турецкому бюро Report рассказал о развитии двусторонней торговли, подготовке новых соглашений и перспективах сотрудничества между двумя странами.

- Ваша миссия в качестве нерезидентного посла Монголии в Азербайджане завершается. Как вы оцениваете результаты своей работы в течение четырех лет?

- За минувшие четыре года взаимопонимание и доверие между Монголией и Азербайджаном заметно укрепились. Благодаря совместным усилиям удалось добиться конкретных практических результатов.

В частности, в транспортной сфере мы начали обмен разрешениями на международные автомобильные перевозки, что открыло дополнительные возможности для развития логистики и торговли.

В сельском хозяйстве начались поставки животноводческой продукции из Монголии в Азербайджан, что также является наглядным примером расширения экономического сотрудничества.

Важным событием стало участие президента Монголии в Саммите климатических действий COP29, который прошел в Баку в ноябре 2024 года. В ходе саммита состоялась встреча лидеров наших стран, что придало дополнительный импульс развитию двусторонних отношений.

Кроме того, в феврале прошлого года в Улан-Баторе прошел второй раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел наших стран. Это была первая очная встреча в данном формате, она имеет большое значение.

В целом считаю, что за последние годы нам удалось заложить прочную основу для дальнейшего углубления сотрудничества.

Кстати, и в этом году Монголия планирует принять активное участие в международных мероприятиях, которые примет Азербайджан, в частности, в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку (в мае текущего года - ред.). Также хотел бы отметить, что наши страны всегда поддерживали друг друга и активно сотрудничали в рамках ООН и других международных организаций. Уверен, что это взаимодействие как на региональном, так и на международном уровне будет только усиливаться и углубляться.

- Какие вопросы обсуждались во время вашей недавней поездки в Баку?

- Мой рабочий визит в Баку был направлен на развитие и углубление отношений между Монголией и Азербайджаном. В рамках поездки я провел встречи в Министерстве иностранных дел Азербайджана, а также с представителями ряда профильных ведомств.

Мы обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, подвели итоги взаимодействия за 2025 год и обсудили перспективные направления совместной работы на 2026 год. Особое внимание было уделено расширению политических, торговых и экономических связей. Все встречи прошли в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере.

- В каких сферах сотрудничество между нашими странами сегодня имеет наибольшие перспективы?

- Монголия придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном в рамках своей мирной, открытой и многовекторной внешней политики. Мы последовательно стремимся расширять сотрудничество во всех направлениях.

Сегодня политические отношения между нашими странами находятся на высоком уровне и основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и доверия. Однако, на наш взгляд, торгово-экономическое взаимодействие пока не полностью соответствует уровню имеющегося политического диалога.

Поэтому Монголия заинтересована в придании экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству более практическое содержание, реализации взаимовыгодных проектов и активизации прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

- Наблюдается ли прогресс в экономических и торговых связях?

- Да, безусловно. Экономические и торговые отношения между Монголией и Азербайджаном сегодня являются развивающимся направлением двустороннего сотрудничества.

Приятно отметить, что товарооборот между нашими странами демонстрирует стабильную положительную динамику и постепенно растет из года в год. Основную часть экспорта Монголии в Азербайджан составляют мясо и мясная продукция. В свою очередь, из Азербайджана в Монголию экспортируются преимущественно фрукты и орехи.

При этом общий объем взаимной торговли пока остается сравнительно небольшим и не в полной мере отражает потенциал экономик наших стран. Тем не менее обе стороны заинтересованы в дальнейшем углублении торгово-экономического сотрудничества.

Деловые встречи проходят регулярно, налаживаются и расширяются прямые контакты между предпринимателями. Во время моего недавнего визита в Баку я также встретился с председателем Торгово-промышленной палаты, где мы обсудили возможности установления прямого взаимодействия между торговыми палатами наших стран.

- Какие документы в настоящее время готовятся сторонами для подписания?

- В настоящее время несколько документов между правительствами Монголии и Азербайджана находятся на стадии переговоров и согласования. После завершения всех необходимых консультаций мы планируем подписать их в рамках визитов высокого уровня.

Это станет важным шагом для углубления двустороннего сотрудничества и укрепления стратегического партнерства между нашими странами.

- Обсуждается ли вопрос упрощения визового режима и запуска прямых авиарейсов между странами?

- Согласно соглашению, подписанному в 2018 году между правительствами Монголии и Азербайджана, владельцы дипломатических и служебных паспортов могут путешествовать между нашими странами без виз.

Для владельцев обычных паспортов визы выдаются в установленном порядке. В настоящее время для граждан Азербайджана нет никаких проблем с получением визы в Монголию. Хочу подчеркнуть, что посольство всегда открыто и готово оказать необходимую поддержку по визовым вопросам.

Что касается прямых авиарейсов, то переговоры в этом направлении продолжаются, и мы надеемся, что в будущем удастся достичь положительных результатов.

- Сколько раз Вы бывали в Баку и удалось ли вам посетить Карабах?

- За время моей работы я шесть раз посещал Баку, и каждая поездка оставляла очень теплые впечатления. Особенно хотел бы отметить высокий уровень градостроительства: Баку гармонично сочетает современную архитектуру с богатым историческим наследием. Поэтому город можно назвать одним из лучших по планировке в регионе.

Каждый раз, приезжая сюда, я вновь восхищаюсь его красотой и вниманием к деталям. Кроме того, невозможно не отметить гостеприимство азербайджанского народа - искреннее и дружелюбное отношение оставляет глубокое и незабываемое впечатление.

Что касается Карабаха, к сожалению, по причине служебных обязанностей у меня пока не было возможности лично посетить этот регион. Однако дипломаты нашего посольства активно участвуют в мероприятиях, организуемых азербайджанской стороной. В частности, они посещали город Шуша и смогли ознакомиться с ходом восстановительных работ. Уверен, что в будущем у меня тоже появится возможность лично побывать в Карабахе.