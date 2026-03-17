İspaniya millisi Finalissima əvəzinə Serbiya ilə yoldaşlıq matçı keçirəcək
Futbol
- 17 mart, 2026
- 12:03
Futbol üzrə İspaniya millisi ləğv edilmiş Finalissimanın əvəzinə Serbiya ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya Kral Futbol Federasiyası məlumat yayıb.
Qarşılaşma martın 27-də Vilyarrealdakı "Estadio de la Keramika" stadionunda baş tutacaq.
Xatırladaq ki, Avropa çempionu (İspaniya) ilə Amerika Kubokunun qalibinin (Argentina millisi) qarşılaşacağı Finalissima Qətərdə baş tutmalı idi. Lakin matç Yaxın Şərqdəki münaqişə səbəbindən ləğv edilib.
Son xəbərlər
12:24
Azərbaycan millisi Maxtı Makkayevlə əməkdaşlığa son qoyub, yeni baş məşqçi bəlli olub - EKSKLÜZİVFərdi
12:18
Foto
Qobu və Saray qəsəbələrində yeni təcili tibbi yardım stansiyaları istifadəyə verilibSağlamlıq
12:14
Azərbaycanın şərab və spirtli içkiləri Almaniyada nümayiş olunurBiznes
12:14
Sabah 17 dərəcə isti gözlənilirEkologiya
12:14
Foto
Video
Bakıda yaşayış binasında yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-3Hadisə
12:10
Foto
Çinin 9, Hindistanın 6 vətəndaşı İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİBXarici siyasət
12:07
Səfir: Monqolustan və Azərbaycan arasında birbaşa aviareyslərlə bağlı danışıqlar davam edirXarici siyasət
12:06
Deputat: Müəllimlərin sertifikasiyadan iki dəfə keçmələri kifayətdirElm və təhsil
12:05