ВС РФ атаковали ТЭЦ "Нафтогаза" и газовую инфраструктуру

Российские войска 27 декабря атаковали "Шахедами" объекты добычи газа и ТЭЦ "Нефтегаза".

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Зафиксированы попадания в ТЭЦ группы "Нафтогаз" и предприятия, занимающиеся добычей газа", - сообщили в пресс-службе компании.

В то же время председатель правления национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий отметил, что российские атаки синхронизируются с похолоданием. Он объяснил, что цель врага – воспользоваться морозами и пиковой нагрузкой, чтобы вывести систему из строя.

"Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов", – добавил он.

И.о. главы Минэнерго Украины Артем Некрасов сообщил ранее, что ВС РФ при атаках дронами и ракетами Киева и Киевской области существенно повредили подстанции и воздушные линии электропередачи, а также отдельные объекты генерации энергии.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электро- и теплоснабжения.

В субботу 27 декабря, с ночи и в течение всего утра, российские войска запустили по территории Украины 40 ракет и 519 беспилотников.