    Переселившимся в Ходжалы 30 семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    • 16 февраля, 2026
    • 13:36
    Переселившимся в Ходжалы 30 семьям вручены ключи от квартир

    Переселившимся в Ходжалы 30 семьям вручены ключи от квартир.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, в церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    С учетом данного переселения в Ходжалы обосновались 144 семьи (651 человек), а в целом в Ходжалинский район вернулись 950 семей - 3 916 человек.

    Фото
