Переселившимся в Ходжалы 30 семьям вручены ключи от квартир
Внутренняя политика
- 16 февраля, 2026
- 13:36
Переселившимся в Ходжалы 30 семьям вручены ключи от квартир.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, в церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
С учетом данного переселения в Ходжалы обосновались 144 семьи (651 человек), а в целом в Ходжалинский район вернулись 950 семей - 3 916 человек.
