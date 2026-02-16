Переселившимся в Ходжалы 30 семьям вручены ключи от квартир.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, в церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

С учетом данного переселения в Ходжалы обосновались 144 семьи (651 человек), а в целом в Ходжалинский район вернулись 950 семей - 3 916 человек.