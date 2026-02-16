В России 9 человек погибли за неделю из-за схода снега с крыш
В регионе
- 16 февраля, 2026
- 13:23
В России 9 человек стали жертвами падения снега и льда с крыш за неделю.
Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"На прошедшей неделе обстановка осложнялась воздействием комплексов опасных и неблагоприятных метеоявлений на территории 32 субъектов. В 25 регионах произошло более 60 происшествий, связанных со сходом снега и падения льда с кровель зданий. Пострадали 24 человека, из них 9 погибли", - сказали в МЧС.
