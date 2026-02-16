В Азербайджане будут предоставляться субсидии на логистику

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Бизнес
    • 16 февраля, 2026
    • 13:28
    Экспортируемая из Азербайджана продукция с этого года получит поддержку в виде субсидий на логистику.

    Об этом Report заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

    По его словам, субсидия предусмотрена только для новых рынков, стран с потенциалом роста.

    "На традиционные рынки эти субсидии распространяться не будут. Механизм субсидирования будет стимулировать компании к выходу на различные рынки и способствовать диверсификации экспорта", - подчеркнул он.

    Абдуллаев отметил, что в экспорте продукции из Азербайджана в ОАЭ логистические вопросы являются одной из основных вызовов и иногда могут требовать дополнительных расходов: "Мы провели переговоры по альтернативным маршрутам. Наша цель - стимулировать выход не только на традиционные рынки, но и на новые зарубежные рынки".

    AZPROMO Юсиф Абдуллаев субсидии на логистику
    Azərbaycanda logistika subsidiyasının şamil ediləcəyi ölkələr müəyyənləşib
