İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycanda logistika subsidiyasının şamil ediləcəyi ölkələr müəyyənləşib

    Biznes
    • 16 fevral, 2026
    • 12:48
    Azərbaycanda logistika subsidiyasının şamil ediləcəyi ölkələr müəyyənləşib

    Bu ildən etibarən Azərbaycandan ixrac edilən məhsullar üçün logistika üzrə subsidiya mexanizmi tətbiq olunacaq.

    Bunu "Report"a açıqlamasında İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin (AZPROMO) icraçı direktoru Yusif Abdullayev deyib.

    Onun sözlərinə görə, subsidiya yalnız yeni bazarlarda, artım potensialı olan ölkələr üçün nəzərdə tutulur: "Ənənəvi bazarlara isə bu subsidiyalar şamil edilməyəcək. Subsidiya mexanizmi şirkətləri müxtəlif bazarlara çıxış üçün təşviq edəcək və ixracın şaxələndirilməsinə xidmət edəcək".

    Y. Abdullayev qeyd edib ki, Azərbaycandan məhsulların BƏƏ-yə ixracında logistika məsələləri əsas çağırışlardan biridir və bəzən əlavə xərc tələb edə bilər. "Biz alternativ yollar və marşrutlar üzərində danışıqlar apardıq. Məqsədimiz yalnız ənənəvi bazarlara deyil, yeni xarici bazarlara çıxışı stimullaşdırmaqdır".

    Yusif Abdullayev AZPROMO logistika subsidiya

    Son xəbərlər

    13:18

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:16

    Rusiya Xarkov və Sumı vilayətlərinə zərbələr endirib: 8 yaralı var

    Digər ölkələr
    13:11

    Xocalıya köçürülən daha 30 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:10

    "Qarabağ" - "Nyukasl" oyununu norveçli hakimlər idarə edəcək

    Futbol
    13:06

    Ermənistan 300-dən çox "Starlink" terminalı idxal edib

    Region
    13:03

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan və Serbiya interregional əməkdaşlıqda mühüm rol oynayırlar

    Xarici siyasət
    13:02

    Naxçıvanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 10 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    13:01

    Casusluqda ittiham edilən Fransa vətəndaşının məhkəməsində daha bir neçə şahid dindiriləcək

    Hadisə
    13:00
    Foto

    İlham Əliyev və Aleksandar Vuçiç qeyri-rəsmi səhər yeməyində iştirak ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti