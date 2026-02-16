Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Посол: ОАЭ и Азербайджан обсудят инвестиции в совместные предприятия - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    • 16 февраля, 2026
    • 13:43
    Посол: ОАЭ и Азербайджан обсудят инвестиции в совместные предприятия - ЭКСКЛЮЗИВ

    В ближайшее время Объединенные Арабские Эмираты и Азербайджан проведут переговоры по вопросам инвестирования в проекты совместных предприятий.

    Об этом Report сообщил посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммед Мурад Аль Блуши.

    По его словам, стороны уже сформировали четкое видение направлений будущего сотрудничества.

    "Мы верим, что компании как ОАЭ, так и Азербайджана обладают потенциалом для совместной работы с целью удовлетворения экспортных потребностей обеих стран. Есть определенные направления, которые еще предстоит обсудить, в том числе вопросы логистики, а также инвестиции во взаимные или совместные предприятия. Переговоры по этому поводу состоятся в ближайшее время. Я ожидаю, что в ближайшем будущем между нашими компаниями будет налажено важное сотрудничество", - сказал он.

    Дипломат подчеркнул, что между дружественными и братскими странами - ОАЭ и Азербайджаном - сложились прочные и динамично развивающиеся отношения.

    "За последние два года было подписано более 20 соглашений, способствующих сотрудничеству в различных секторах. Сегодня мы здесь для того, чтобы расширить сотрудничество между компаниями в продовольственном секторе", - подытожил он.

    Фатима Багирова

    ОАЭ Азербайджан сотрудничество частные компании
    Səfir: "BƏƏ Azərbaycanla birgə müəssisələrin yaradılmasına dair müzakirələrə başlayacaq" - EKSKLÜZİV
    Ты - Король

    Последние новости

    14:31
    Фото

    Завершился визит президента Ильхама Алиева в Сербию

    Внешняя политика
    14:30

    Госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации проведут новую встречу в ближайшее время

    Внешняя политика
    14:28

    Кобахидзе назвал пять стран, не признающих территориальную целостность Грузии

    В регионе
    14:26

    "Нафтогаз" подписал с ЕБРР грантовое соглашение на €85 млн для закупки газа

    Другие страны
    14:06

    Лукашенко выразил готовность участвовать в работе Совета мира по Газе

    Другие страны
    14:03

    Зеленский: Путина нельзя остановить поцелуями или цветами

    Другие страны
    14:02

    В Азербайджане средняя скорость широкополосного интернета выросла почти на 35%

    ИКТ
    13:53

    Зеленский: Санкции США против "Росатома" станут мощным сигналом для европейцев

    Другие страны
    13:50

    На трассе Зыхский круг-аэропорт восстановлен скоростной режим - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей