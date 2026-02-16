Посол: ОАЭ и Азербайджан обсудят инвестиции в совместные предприятия - ЭКСКЛЮЗИВ

В ближайшее время Объединенные Арабские Эмираты и Азербайджан проведут переговоры по вопросам инвестирования в проекты совместных предприятий.

Об этом Report сообщил посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммед Мурад Аль Блуши.

По его словам, стороны уже сформировали четкое видение направлений будущего сотрудничества.

"Мы верим, что компании как ОАЭ, так и Азербайджана обладают потенциалом для совместной работы с целью удовлетворения экспортных потребностей обеих стран. Есть определенные направления, которые еще предстоит обсудить, в том числе вопросы логистики, а также инвестиции во взаимные или совместные предприятия. Переговоры по этому поводу состоятся в ближайшее время. Я ожидаю, что в ближайшем будущем между нашими компаниями будет налажено важное сотрудничество", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что между дружественными и братскими странами - ОАЭ и Азербайджаном - сложились прочные и динамично развивающиеся отношения.

"За последние два года было подписано более 20 соглашений, способствующих сотрудничеству в различных секторах. Сегодня мы здесь для того, чтобы расширить сотрудничество между компаниями в продовольственном секторе", - подытожил он.

Фатима Багирова