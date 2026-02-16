МАГАТЭ и Иран завершили технические обсуждения по ядерной программе

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что завершил технические обсуждения по иранской ядерной программе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Как передает Report, об этом глава МАГАТЭ сообщил на своей странице в соцсети "Х".

"Только что завершили содержательные технические обсуждения с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в рамках подготовки к важным переговорам, назначенным на завтра в Женеве", - написал он.

Отметим, что 17 февраля при посредничестве Омана пройдут переговоры между Тегераном и Вашингтоном по иранскому ядерному досье.