МАГАТЭ и Иран завершили технические обсуждения по ядерной программе
- 16 февраля, 2026
- 13:39
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что завершил технические обсуждения по иранской ядерной программе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.
Как передает Report, об этом глава МАГАТЭ сообщил на своей странице в соцсети "Х".
"Только что завершили содержательные технические обсуждения с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в рамках подготовки к важным переговорам, назначенным на завтра в Женеве", - написал он.
Отметим, что 17 февраля при посредничестве Омана пройдут переговоры между Тегераном и Вашингтоном по иранскому ядерному досье.
