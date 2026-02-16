Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    МАГАТЭ и Иран завершили технические обсуждения по ядерной программе

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 13:39
    МАГАТЭ и Иран завершили технические обсуждения по ядерной программе

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что завершил технические обсуждения по иранской ядерной программе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

    Как передает Report, об этом глава МАГАТЭ сообщил на своей странице в соцсети "Х".

    "Только что завершили содержательные технические обсуждения с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в рамках подготовки к важным переговорам, назначенным на завтра в Женеве", - написал он.

    Отметим, что 17 февраля при посредничестве Омана пройдут переговоры между Тегераном и Вашингтоном по иранскому ядерному досье.

    Иран Швейцария Рафаэль Гросси ядерная программа Тегеран Вашингтон Аббас Арагчи
    AEBA və İran nüvə proqramı ilə bağlı texniki müzakirələri başa çatdırıb
    Ты - Король

    Последние новости

    14:31
    Фото

    Завершился визит президента Ильхама Алиева в Сербию

    Внешняя политика
    14:30

    Госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации проведут новую встречу в ближайшее время

    Внешняя политика
    14:28

    Кобахидзе назвал пять стран, не признающих территориальную целостность Грузии

    В регионе
    14:26

    "Нафтогаз" подписал с ЕБРР грантовое соглашение на €85 млн для закупки газа

    Другие страны
    14:06

    Лукашенко выразил готовность участвовать в работе Совета мира по Газе

    Другие страны
    14:03

    Зеленский: Путина нельзя остановить поцелуями или цветами

    Другие страны
    14:02

    В Азербайджане средняя скорость широкополосного интернета выросла почти на 35%

    ИКТ
    13:53

    Зеленский: Санкции США против "Росатома" станут мощным сигналом для европейцев

    Другие страны
    13:50

    На трассе Зыхский круг-аэропорт восстановлен скоростной режим - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей