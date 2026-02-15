Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Глава МИД Ирана вылетел в Швейцарию на переговоры с США

    В регионе
    • 15 февраля, 2026
    • 20:16
    Глава МИД Ирана вылетел в Швейцарию на переговоры с США

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вылетел в Швейцарию, где 17 февраля при посредничестве Омана пройдут переговоры между Тегераном и Вашингтоном по иранскому ядерному досье.

    Как передает Report, об этом сообщил МИД исламской республики.

    "В ходе этой поездки министр иностранных дел также встретится и проведет переговоры с министром иностранных дел Швейцарии, министром иностранных дел Омана, генеральным директором МАГАТЭ и другими чиновниками международных организаций, базирующихся в Швейцарии", - отмечается в сообщении.

    Иран Аббас Арагчи переговоры США
    Ты - Король

    Последние новости

    20:38

    Трамп: Страны Совета мира выделят $5 млрд на восстановление Газы

    Другие страны
    20:16

    Глава МИД Ирана вылетел в Швейцарию на переговоры с США

    В регионе
    19:59

    Рубио положительно оценил ход переговоров по Гренландии

    Другие страны
    19:40
    Фото

    Международный центр Низами Гянджеви провел мероприятие в рамках MSC 2026

    Внешняя политика
    19:27

    США перехватили еще один танкер в Индийском океане

    Другие страны
    19:11

    На востоке Китая из-за взрыва в магазине пиротехники погибли восемь человек

    Другие страны
    18:55

    В Белграде прошла церемония обмена азербайджано-сербскими документами - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:43

    Фицо и Рубио обсудили сотрудничество в энергетике и ситуацию в Украине

    Другие страны
    18:33

    Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции

    Внешняя политика
    Лента новостей