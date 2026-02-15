Глава МИД Ирана вылетел в Швейцарию на переговоры с США
В регионе
- 15 февраля, 2026
- 20:16
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вылетел в Швейцарию, где 17 февраля при посредничестве Омана пройдут переговоры между Тегераном и Вашингтоном по иранскому ядерному досье.
Как передает Report, об этом сообщил МИД исламской республики.
"В ходе этой поездки министр иностранных дел также встретится и проведет переговоры с министром иностранных дел Швейцарии, министром иностранных дел Омана, генеральным директором МАГАТЭ и другими чиновниками международных организаций, базирующихся в Швейцарии", - отмечается в сообщении.
Последние новости
20:38
Трамп: Страны Совета мира выделят $5 млрд на восстановление ГазыДругие страны
20:16
Глава МИД Ирана вылетел в Швейцарию на переговоры с СШАВ регионе
19:59
Рубио положительно оценил ход переговоров по ГренландииДругие страны
19:40
Фото
Международный центр Низами Гянджеви провел мероприятие в рамках MSC 2026Внешняя политика
19:27
США перехватили еще один танкер в Индийском океанеДругие страны
19:11
На востоке Китая из-за взрыва в магазине пиротехники погибли восемь человекДругие страны
18:55
В Белграде прошла церемония обмена азербайджано-сербскими документами - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:43
Фицо и Рубио обсудили сотрудничество в энергетике и ситуацию в УкраинеДругие страны
18:33