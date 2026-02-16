Песков: На переговорах в Женеве будет обсуждаться широкий спектр вопросов

На переговорах в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин дал российской делегации детальные инструкции перед ее вылетом на переговоры в Женеву.

"Разумеется, президент в постоянном контакте с нашими переговорщиками. И, конечно же, они получают детальные инструкции накануне вылета", - отметил он.

Песков также отметил, что состав российской делегации будет расширена, в нее вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Отметим, что новый раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.