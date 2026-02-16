Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Песков: На переговорах в Женеве будет обсуждаться широкий спектр вопросов

    В регионе
    • 16 февраля, 2026
    • 13:43
    Песков: На переговорах в Женеве будет обсуждаться широкий спектр вопросов

    На переговорах в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, президент РФ Владимир Путин дал российской делегации детальные инструкции перед ее вылетом на переговоры в Женеву.

    "Разумеется, президент в постоянном контакте с нашими переговорщиками. И, конечно же, они получают детальные инструкции накануне вылета", - отметил он.

    Песков также отметил, что состав российской делегации будет расширена, в нее вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    Отметим, что новый раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Дмитрий Песков Россия переговоры Женева российско-украинская война
    Dmitri Peskov: Cenevrə danışıqlarında geniş spektrli məsələlər müzakirə ediləcək
    Ты - Король

    Последние новости

    14:31
    Фото

    Завершился визит президента Ильхама Алиева в Сербию

    Внешняя политика
    14:30

    Госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации проведут новую встречу в ближайшее время

    Внешняя политика
    14:28

    Кобахидзе назвал пять стран, не признающих территориальную целостность Грузии

    В регионе
    14:26

    "Нафтогаз" подписал с ЕБРР грантовое соглашение на €85 млн для закупки газа

    Другие страны
    14:06

    Лукашенко выразил готовность участвовать в работе Совета мира по Газе

    Другие страны
    14:03

    Зеленский: Путина нельзя остановить поцелуями или цветами

    Другие страны
    14:02

    В Азербайджане средняя скорость широкополосного интернета выросла почти на 35%

    ИКТ
    13:53

    Зеленский: Санкции США против "Росатома" станут мощным сигналом для европейцев

    Другие страны
    13:50

    На трассе Зыхский круг-аэропорт восстановлен скоростной режим - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей