Правящая партия Армении: Взаимные визиты гражданского общества направлены на укрепление мира

Визиты представителей армянской и азербайджанской общественности будут носить взаимный и последовательный характер.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на брифинге в Национальном собрании Армении заявил секретарь парламентской фракции партии "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

По его словам, визиты направлены на укрепление атмосферы мира. "Встречи различных представителей армянского и азербайджанского общества – как в Армении, так и в Азербайджане – будут носить последовательный характер", - подчеркнул Ованнисян.

Напомним, что в Армении в рамках инициативы "Мост мира" 13–14 февраля состоялся двусторонний круглый стол, на котором встретились представители гражданского общества Армении и Азербайджана. В состав азербайджанской делегации вошли 19 человек, с армянской стороны участие приняли 20 представителей неправительственных организаций.