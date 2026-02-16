Прибывшим в Гадрут и Гырмызы Базар семьям вручены ключи от домов

Семьям, вернувшимся в поселки Гадрут и Гырмызы Базар Ходжавендского района, вручены ключи от домов.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, в церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

На этом этапе в Гадрут вернулись 10 семей в составе 47 человек, в Гырмызы Базар - 20 семей (91 человек).