Прибывшим в Гадрут и Гырмызы Базар семьям вручены ключи от домов
Внутренняя политика
- 16 февраля, 2026
- 13:45
Семьям, вернувшимся в поселки Гадрут и Гырмызы Базар Ходжавендского района, вручены ключи от домов.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, в церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
На этом этапе в Гадрут вернулись 10 семей в составе 47 человек, в Гырмызы Базар - 20 семей (91 человек).
