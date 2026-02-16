Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Прибывшим в Гадрут и Гырмызы Базар семьям вручены ключи от домов

    Внутренняя политика
    • 16 февраля, 2026
    • 13:45
    Прибывшим в Гадрут и Гырмызы Базар семьям вручены ключи от домов

    Семьям, вернувшимся в поселки Гадрут и Гырмызы Базар Ходжавендского района, вручены ключи от домов.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, в церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    На этом этапе в Гадрут вернулись 10 семей в составе 47 человек, в Гырмызы Базар - 20 семей (91 человек).

