Növbəti köç karvanları Hadrut və Qırmızı Bazar qəsəbələrinə çatıb
Daxili siyasət
- 16 fevral, 2026
- 12:50
Növbəti köç karvanları Xocavənd rayonunun Hadrut və Qırmızı Bazar qəsəbələrinə çatıb.
"Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu mərhələdə Hadruta 10 (47 nəfər), Qırmızı Bazara isə 20 ailənin (91 nəfər) qayıdışı təmin olunub.
