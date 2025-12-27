В Стамбуле перевернулся микроавтобус, есть погибшие и раненые

В районе Эсеньюрт города Стамбул микроавтобус, перевозивший рабочих, съехал с дороги и перевернулся.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

По предварительной информации, в результате ДТП два человека погибли, девять получили ранения.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции. Не исключается, что число погибших может возрасти.