İstanbulda mikroavtobus aşıb, ölənlər və yaralananlar var
Region
- 27 dekabr, 2025
- 19:19
Türkiyənin İstanbul şəhərinin Esenyurt rayonunda işçiləri daşıyan mikroavtobus yoldan çıxaraq aşıb.
"Report" bu barədə "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir.
İlkin məlumata görə, nəticədə 2 nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıb.
Hadisə yerinə xilasedicilər və polis əməkdaşları cəlb olunub. Ölü sayının artacağı istisna edilmir.
