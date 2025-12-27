İstanbulda mikroavtobus aşıb, ölənlər və yaralananlar var

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Türkiyənin İstanbul şəhərinin Esenyurt rayonunda işçiləri daşıyan mikroavtobus yoldan çıxaraq aşıb.

    "Report" bu barədə "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir.

    İlkin məlumata görə, nəticədə 2 nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıb.

    Hadisə yerinə xilasedicilər və polis əməkdaşları cəlb olunub. Ölü sayının artacağı istisna edilmir.

    В Стамбуле перевернулся микроавтобус, есть погибшие и раненые

