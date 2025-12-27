США призвали Камбоджу и Таиланд выполнять обязательства мирного соглашения

Администрация США приветствует договоренность о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом и призывает стороны выполнять взятые на себя обязательства по мирному соглашению.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря Марко Рубио.

"Мы настоятельно призываем Камбоджу и Таиланд немедленно выполнить эти обязательства и в полной мере реализовать условия Куала-Лумпурских мирных соглашений", - отмечается в заявлении госсекретаря США.