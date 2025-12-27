Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Таиланд и Камбоджа подписали заявление о прекращении огня на границе

    Другие страны
    • 27 декабря, 2025
    • 08:06
    Таиланд и Камбоджа подписали заявление о прекращении огня на границе

    Таиланд и Камбоджа подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня на линии границы между двумя странами после 20 дней интенсивных боев.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на государственный телеканал Thai PBS.

    "Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит и глава минобороны Камбоджи Теа Сейха подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня с 27 декабря", - передает телеканал с места события.

    Накануне сообщалось, что власти Таиланда и Камбоджи согласовали условия временного прекращения огня, которое вступит в силу завтра. Первоначальное перемирие должно продлиться 72 часа. Последующее соглашение о продлении режима должно быть одобрено Советом национальной безопасности Таиланда.

    Столкновения между Таиландом и Камбоджей возобновились 8 декабря. Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп заявил, что стороны договорились остановить боевые действия и вернуться к соблюдению мирного соглашения, подписанного в октябре. 24 декабря стороны начали переговоры о возобновлении режима прекращения огня.

    Таиланд Камбоджа прекращение огня
    Tailand və Kamboca arasında müvəqqəti atəşkəs qüvvəyə minib
    Thailand, Cambodia agree to temporary halt to resumed deadly border clashes

    Последние новости

    09:23

    В США назвали официальное время встречи Трампа с Зеленским

    Другие страны
    09:04

    Китай принял обновленный закон о внешней торговле

    Другие страны
    08:52

    На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря

    Экология
    08:27
    Видео

    В Якутии по меньшей мере два человека погибли, провалившись под лед

    В регионе
    08:06

    Таиланд и Камбоджа подписали заявление о прекращении огня на границе

    Другие страны
    07:39

    Свыше 75% опрошенных австралийцев поддержали ужесточение миграционной политики

    Другие страны
    07:21

    В Европе ждут позитивных итогов встречи лидеров США и Украины

    Другие страны
    06:53

    Трамп: США пока не планируют признавать Сомалиленд

    Другие страны
    06:15

    Глава ФБР сообщил о закрытии штаб-квартиры спецслужбы

    Другие страны
    Лента новостей