Таиланд и Камбоджа подписали заявление о прекращении огня на границе

Таиланд и Камбоджа подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня на линии границы между двумя странами после 20 дней интенсивных боев.

Об этом Report сообщает со ссылкой на государственный телеканал Thai PBS.

"Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит и глава минобороны Камбоджи Теа Сейха подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня с 27 декабря", - передает телеканал с места события.

Накануне сообщалось, что власти Таиланда и Камбоджи согласовали условия временного прекращения огня, которое вступит в силу завтра. Первоначальное перемирие должно продлиться 72 часа. Последующее соглашение о продлении режима должно быть одобрено Советом национальной безопасности Таиланда.

Столкновения между Таиландом и Камбоджей возобновились 8 декабря. Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп заявил, что стороны договорились остановить боевые действия и вернуться к соблюдению мирного соглашения, подписанного в октябре. 24 декабря стороны начали переговоры о возобновлении режима прекращения огня.