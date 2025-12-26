ВС Таиланда атаковали камбоджийскую провинцию Бантеймеантьей истребителями F-16

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    • 26 декабря, 2025
    Вооруженные силы Таиланда атаковали камбоджийскую провинцию Бантеймеантьей силами пехоты, бронетехники и авиации.

    Как передает Report, об этом сообщает Khmer Times со ссылкой на Министерство нацобороны Камбоджи.

    Сообщается, что F-16 ВВС Таиланда нанесли не менее 40 ударов в районе деревни Чоук Чей. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

    Вооруженные столкновения на границе Таиланда и Камбоджи продолжаются с 8 декабря. 13 декабря Камбоджа закрыла все пункты пропуска на границе с Таиландом. Стороны планируют обсудить прекращение огня 27 декабря.

