ВС Таиланда атаковали камбоджийскую провинцию Бантеймеантьей истребителями F-16
Другие страны
- 26 декабря, 2025
- 12:53
Вооруженные силы Таиланда атаковали камбоджийскую провинцию Бантеймеантьей силами пехоты, бронетехники и авиации.
Как передает Report, об этом сообщает Khmer Times со ссылкой на Министерство нацобороны Камбоджи.
Сообщается, что F-16 ВВС Таиланда нанесли не менее 40 ударов в районе деревни Чоук Чей. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
Вооруженные столкновения на границе Таиланда и Камбоджи продолжаются с 8 декабря. 13 декабря Камбоджа закрыла все пункты пропуска на границе с Таиландом. Стороны планируют обсудить прекращение огня 27 декабря.
