ВС Таиланда атаковали камбоджийскую провинцию Бантеймеантьей истребителями F-16

Вооруженные силы Таиланда атаковали камбоджийскую провинцию Бантеймеантьей силами пехоты, бронетехники и авиации.

Как передает Report, об этом сообщает Khmer Times со ссылкой на Министерство нацобороны Камбоджи.

Сообщается, что F-16 ВВС Таиланда нанесли не менее 40 ударов в районе деревни Чоук Чей. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Вооруженные столкновения на границе Таиланда и Камбоджи продолжаются с 8 декабря. 13 декабря Камбоджа закрыла все пункты пропуска на границе с Таиландом. Стороны планируют обсудить прекращение огня 27 декабря.