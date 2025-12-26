İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Tailand Kambocaya F-16 qırıcıları ilə hücum edib

    Digər ölkələr
    • 26 dekabr, 2025
    • 13:43
    Tailand Kambocaya F-16 qırıcıları ilə hücum edib

    Tailand Silahlı Qüvvələri Kambocanın Banteymeantyey əyalətinə piyada, zirehli texnika və aviasiya qüvvələri ilə hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Khmer Times" Kamboca Milli Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Tailand HHQ-nin F-16 qırıcıları Çouk Çey kəndi ərazisinə ən azı 40 zərbə endirib. Yaşayış evləri və mülki infrastruktura ziyan dəyib.

    Tailand-Kamboca sərhədində silahlı toqquşmalar dekabrın 8-dən başlayıb. Dekabrın 13-də Kamboca Tailandla sərhəddə bütün keçid məntəqələrini bağlayıb. Tərəflər dekabrın 27-də atəşkəsi müzakirə etməyi planlaşdırırlar.

    Tailand Kamboca F-16 qırıcıları
    ВС Таиланда атаковали камбоджийскую провинцию Бантеймеантьей истребителями F-16

    Son xəbərlər

    14:14

    ETSN və Vəkillər Kollegiyası Müşfiqabadda ağacəkmə aksiyası keçirib

    Ekologiya
    14:13

    AZAL Gürcüstana səfər edən sərnişinlərə müraciət edib

    Turizm
    14:10

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi: Davit İşxanyan son söz deyir

    Daxili siyasət
    14:09
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Gəncədə uşaq evində Yeni il tədbiri keçirilib

    Sosial müdafiə
    14:08
    Foto

    Köç karvanı Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    14:05

    Gələcəkdə Sərsəng su anbarında da avarçəkmə üzrə yarışlar keçirilə bilər

    Fərdi
    14:03

    "Bahar" yatağına investorların cəlbinə başlanılır

    Energetika
    14:02

    Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisinə yeni mənzillər verilib

    İdman
    14:00

    İlham Əliyev 2025-ci ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

    İdman
    Bütün Xəbər Lenti