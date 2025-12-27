İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Tailand və Kamboca arasında müvəqqəti atəşkəs qüvvəyə minib

    Digər ölkələr
    • 27 dekabr, 2025
    • 08:13
    Tailand və Kamboca arasında müvəqqəti atəşkəs qüvvəyə minib

    Tailand və Kamboca 20 gün davam edən gərgin döyüşlərdən sonra iki ölkə sərhədində atəşkəs rejiminin bərpasına dair birgə sənəd imzalayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Thai PBS" dövlət telekanalı məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Tailandın müdafiə naziri Natthaphon Nakphanit və Kambocanın müdafiə naziri Tea Seyxa dekabrın 27-dən etibarən atəşkəsin bərpası ilə bağlı birgə sənədi imzalayıblar.

    Dünən bildirilib ki, Tailand və Kamboca hakimiyyət orqanları sabahdan qüvvəyə minəcək müvəqqəti atəşkəs şərtləri ilə bağlı razılığa gəliblər. İlkin atəşkəsin 72 saat davam edəcəyi gözlənilir.

    Atəşkəsin uzadılmasına dair sonrakı razılaşma Taylandın Milli Təhlükəsizlik Şurasının təsdiqinə tabedir.

    Tailand və Kamboca arasında toqquşmalar dekabrın 8-də yenidən başlayıb. Bir neçə gün sonra ABŞ prezidenti Donald Tramp iki tərəfin hərbi əməliyyatları dayandırmaq və oktyabrda imzalanmış sülh sazişinə qayıtmaq barədə razılığa gəldiyini açıqlayıb. Dekabrın 24-də tərəflər atəşkəsin bərpası üçün danışıqlara başlayıb.

    Tailand Kamboca ABŞ atəşkəs
    Таиланд и Камбоджа подписали заявление о прекращении огня на границе

    Son xəbərlər

    08:13

    Tailand və Kamboca arasında müvəqqəti atəşkəs qüvvəyə minib

    Digər ölkələr
    07:44

    Sorğu: Avstraliyalıların 75%-dən çoxu miqrasiya siyasətinin sərtləşdirilməsini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    07:23

    KİV: Avropa Tramp-Zelenski görüşündən müsbət nəticələr gözləyir

    Digər ölkələr
    06:42

    ABŞ hələ Somalilendin müstəqilliyini tanımaq niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    06:16

    FTB rəhbəri büronun baş ofisinin bağlandığını elan edib

    Digər ölkələr
    05:50

    ABŞ-də şerifin ofisində atışma baş verib

    Digər ölkələr
    05:15

    Tramp Ukraynada müharibəyə son qoymaq üçün yaxşı şansın olduğuna inanır

    Digər ölkələr
    04:52

    Egey dənizində 38 qanunsuz miqrant xilas edilib

    Region
    04:22

    Yaponiyada buzlu yolda 50-dən çox avtomobil toqquşub, ölən və yaralılar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti