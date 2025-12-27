ABŞ Kamboca və Tailandı sülh sazişinin öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıb
- 27 dekabr, 2025
- 22:42
ABŞ administrasiyası Kamboca və Tailand arasında atəşkəs razılaşmasını alqışlayır və tərəfləri sülh sazişi üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırır.
"Report" xəbər verir ki, bu, dövlət katibi Marko Rubionun bəyanatında yer alıb.
"Biz Kamboca və Tailandı bu öhdəlikləri dərhal yerinə yetirməyə və Kuala-Lumpurda əldə olunan sülh razılaşmalarının şərtlərini tam həyata keçirməyə təkidlə çağırırıq", - ABŞ Dövlət katibinin bəyanatında qeyd olunub.
