В Чехии полиция эвакуировала людей из ТЦ из-за угрозы стрельбы

Чешская полиция из-за угрозы стрельбы провела экстренную эвакуацию покупателей и персонала из торгового центра в городе Теплице.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Согласно информации, угроза поступила полиции по телефону около 15:00 (18:00 по Баку). Были приняты повышенные меры безопасности. Криминалисты приступили к розыску звонившего.

Отметим, что Теплице является одним из наиболее крупных городов на северо-западе Чехии.