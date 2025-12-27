Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Чехии полиция эвакуировала людей из ТЦ из-за угрозы стрельбы

    Другие страны
    • 27 декабря, 2025
    • 20:53
    В Чехии полиция эвакуировала людей из ТЦ из-за угрозы стрельбы

    Чешская полиция из-за угрозы стрельбы провела экстренную эвакуацию покупателей и персонала из торгового центра в городе Теплице.

    Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

    Согласно информации, угроза поступила полиции по телефону около 15:00 (18:00 по Баку). Были приняты повышенные меры безопасности. Криминалисты приступили к розыску звонившего.

    Отметим, что Теплице является одним из наиболее крупных городов на северо-западе Чехии.

    Чехия полиция стрельба эвакуация торговый центр Теплице
    Çexiyada polis atışma təhlükəsinə görə ticarət mərkəzindən insanları təxliyə edib

    Последние новости

    21:41

    США призвали Камбоджу и Таиланд выполнять обязательства мирного соглашения

    Другие страны
    21:27

    При взрыве на северо-западе Нигерии погибли несколько человек

    Другие страны
    21:12

    MEDİA опровергло фейковое видео от имени Самеда Сеидова

    Внутренняя политика
    20:53

    В Чехии полиция эвакуировала людей из ТЦ из-за угрозы стрельбы

    Другие страны
    20:48
    Фото
    Видео

    Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Стамбуле возросло до четырех - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    20:39

    ТюркПА и Тюркская академия назначили координаторов для дальнейшего развития сотрудничества

    Внешняя политика
    20:23

    ВС РФ атаковали ТЭЦ "Нафтогаза" и газовую инфраструктуру

    Другие страны
    20:02

    У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,7

    Другие страны
    19:53
    Фото

    Раскрыты личности погибших в ДТП в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    Лента новостей