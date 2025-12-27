В Чехии полиция эвакуировала людей из ТЦ из-за угрозы стрельбы
Другие страны
- 27 декабря, 2025
- 20:53
Чешская полиция из-за угрозы стрельбы провела экстренную эвакуацию покупателей и персонала из торгового центра в городе Теплице.
Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство ČTK.
Согласно информации, угроза поступила полиции по телефону около 15:00 (18:00 по Баку). Были приняты повышенные меры безопасности. Криминалисты приступили к розыску звонившего.
Отметим, что Теплице является одним из наиболее крупных городов на северо-западе Чехии.
Последние новости
21:41
США призвали Камбоджу и Таиланд выполнять обязательства мирного соглашенияДругие страны
21:27
При взрыве на северо-западе Нигерии погибли несколько человекДругие страны
21:12
MEDİA опровергло фейковое видео от имени Самеда СеидоваВнутренняя политика
20:53
В Чехии полиция эвакуировала людей из ТЦ из-за угрозы стрельбыДругие страны
20:48
Фото
Видео
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Стамбуле возросло до четырех - ОБНОВЛЕНОВ регионе
20:39
ТюркПА и Тюркская академия назначили координаторов для дальнейшего развития сотрудничестваВнешняя политика
20:23
ВС РФ атаковали ТЭЦ "Нафтогаза" и газовую инфраструктуруДругие страны
20:02
У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,7Другие страны
19:53
Фото