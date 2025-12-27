Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    При взрыве на северо-западе Нигерии погибли несколько человек

    Другие страны
    • 27 декабря, 2025
    • 21:27
    При взрыве на северо-западе Нигерии погибли несколько человек

    При взрыве на шоссе Яр'Таша - Дансадау в штате Замфара на северо-западе Нигерии погибло большое количество людей.

    Как передает Report, об этом изданию Daily Post сообщил сотрудник по связям с общественностью полиции штата Язид Абубакар.

    "Я могу подтвердить факт взрыва в этом районе, но инцидент только что произошел. Я пока не могу сообщить вам подробности. Я предоставлю дополнительную информацию позже", - сказал он.

    По предварительным данным, инцидент произошел в местном самоуправлении Мару в штате Замфара. Предположительно, взрыв самодельного устройства, заложенного неназванной бандитской группировкой, привел к гибели людей и повредил инфраструктуру и имущество местных жителей.

    Нигерия взрыв погибшие автодорога
    Nigeriyanın şimal-qərbində baş verən partlayış nəticəsində bir neçə nəfər həlak olub

    Последние новости

    21:41

    США призвали Камбоджу и Таиланд выполнять обязательства мирного соглашения

    Другие страны
    21:27

    При взрыве на северо-западе Нигерии погибли несколько человек

    Другие страны
    21:12

    MEDİA опровергло фейковое видео от имени Самеда Сеидова

    Внутренняя политика
    20:53

    В Чехии полиция эвакуировала людей из ТЦ из-за угрозы стрельбы

    Другие страны
    20:48
    Фото
    Видео

    Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Стамбуле возросло до четырех - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    20:39

    ТюркПА и Тюркская академия назначили координаторов для дальнейшего развития сотрудничества

    Внешняя политика
    20:23

    ВС РФ атаковали ТЭЦ "Нафтогаза" и газовую инфраструктуру

    Другие страны
    20:02

    У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,7

    Другие страны
    19:53
    Фото

    Раскрыты личности погибших в ДТП в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    Лента новостей