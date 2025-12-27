При взрыве на северо-западе Нигерии погибли несколько человек

При взрыве на шоссе Яр'Таша - Дансадау в штате Замфара на северо-западе Нигерии погибло большое количество людей.

Как передает Report, об этом изданию Daily Post сообщил сотрудник по связям с общественностью полиции штата Язид Абубакар.

"Я могу подтвердить факт взрыва в этом районе, но инцидент только что произошел. Я пока не могу сообщить вам подробности. Я предоставлю дополнительную информацию позже", - сказал он.

По предварительным данным, инцидент произошел в местном самоуправлении Мару в штате Замфара. Предположительно, взрыв самодельного устройства, заложенного неназванной бандитской группировкой, привел к гибели людей и повредил инфраструктуру и имущество местных жителей.