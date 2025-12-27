При взрыве на северо-западе Нигерии погибли несколько человек
Другие страны
- 27 декабря, 2025
- 21:27
При взрыве на шоссе Яр'Таша - Дансадау в штате Замфара на северо-западе Нигерии погибло большое количество людей.
Как передает Report, об этом изданию Daily Post сообщил сотрудник по связям с общественностью полиции штата Язид Абубакар.
"Я могу подтвердить факт взрыва в этом районе, но инцидент только что произошел. Я пока не могу сообщить вам подробности. Я предоставлю дополнительную информацию позже", - сказал он.
По предварительным данным, инцидент произошел в местном самоуправлении Мару в штате Замфара. Предположительно, взрыв самодельного устройства, заложенного неназванной бандитской группировкой, привел к гибели людей и повредил инфраструктуру и имущество местных жителей.
Последние новости
21:41
США призвали Камбоджу и Таиланд выполнять обязательства мирного соглашенияДругие страны
21:27
При взрыве на северо-западе Нигерии погибли несколько человекДругие страны
21:12
MEDİA опровергло фейковое видео от имени Самеда СеидоваВнутренняя политика
20:53
В Чехии полиция эвакуировала людей из ТЦ из-за угрозы стрельбыДругие страны
20:48
Фото
Видео
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Стамбуле возросло до четырех - ОБНОВЛЕНОВ регионе
20:39
ТюркПА и Тюркская академия назначили координаторов для дальнейшего развития сотрудничестваВнешняя политика
20:23
ВС РФ атаковали ТЭЦ "Нафтогаза" и газовую инфраструктуруДругие страны
20:02
У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,7Другие страны
19:53
Фото