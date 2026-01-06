Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Из Грузии выдворены граждане 6 стран, включая Азербайджан

    В регионе
    • 06 января, 2026
    • 11:25
    Из Грузии выдворены граждане 6 стран, включая Азербайджан

    Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в рамках проведенных в последние дни специальных мероприятий депортировали из страны 13 граждан Туркменистана, Ирана, Кубы, Турции, Таиланда и Азербайджана.

    Как сообщает грузинское бюро Report, согласно информации, распространенной министерством, Департамент миграции провел комплексные меры иммиграционного контроля в тесной координации с соответствующими структурными подразделениями.

    Отмечается, что согласно действующему законодательству, депортированным лицам запрещен повторный въезд в страну.

    По официальной статистике, в течение прошлого года общее число иностранных граждан, выдворенных из Грузии, составило 1 311 человек.

    Грузия депортация граждане Азербайджана
    Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 13 nəfər Gürcüstandan deportasiya edilib
    Citizens of 6 countries, including Azerbaijan, deported from Georgia

