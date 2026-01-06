Из Грузии выдворены граждане 6 стран, включая Азербайджан
В регионе
- 06 января, 2026
- 11:25
Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в рамках проведенных в последние дни специальных мероприятий депортировали из страны 13 граждан Туркменистана, Ирана, Кубы, Турции, Таиланда и Азербайджана.
Как сообщает грузинское бюро Report, согласно информации, распространенной министерством, Департамент миграции провел комплексные меры иммиграционного контроля в тесной координации с соответствующими структурными подразделениями.
Отмечается, что согласно действующему законодательству, депортированным лицам запрещен повторный въезд в страну.
По официальной статистике, в течение прошлого года общее число иностранных граждан, выдворенных из Грузии, составило 1 311 человек.
