Из Грузии выдворены граждане 6 стран, включая Азербайджан

Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в рамках проведенных в последние дни специальных мероприятий депортировали из страны 13 граждан Туркменистана, Ирана, Кубы, Турции, Таиланда и Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, согласно информации, распространенной министерством, Департамент миграции провел комплексные меры иммиграционного контроля в тесной координации с соответствующими структурными подразделениями.

Отмечается, что согласно действующему законодательству, депортированным лицам запрещен повторный въезд в страну.

По официальной статистике, в течение прошлого года общее число иностранных граждан, выдворенных из Грузии, составило 1 311 человек.