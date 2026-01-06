Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 06 января, 2026
    • 11:40
    Снегопад в Нидерландах привел к остановке поездов и отмене авиарейсов

    В Нидерландах снегопад и гололед привели к отмене пассажирских поездов железнодорожной компании NS.

    Как передает Report, об этом сообщает общественный вещатель NOS.

    Причиной отмены поездов стали многочисленные отказы стрелок и сбой в IT-системе. При этом поезда других транспортных компаний продолжают курсировать.

    Также в Нидерландах продолжаются перебои в работе авиатранспорта. В международном аэропорту "Схипхол" под Амстердамом авиакомпания KLM отменила не менее 300 рейсов на вторник, поскольку неблагоприятные погодные условия пятый день подряд парализовали движение транспорта в одном из главных транзитных узлов Европы.

    Ранее сообщалось о том, что "Схипхол" отменил по меньшей мере 450 рейсов из-за непогоды.

    Нидерланды снегопад аэропорт "Схипхол" отмена рейсов пассажирские поезда
    Niderlandda aviareyslər ləğv edilib, qatarların hərəkətində problem yaranıb
    Dutch train traffic halted due to snow and ice

