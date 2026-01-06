Снегопад в Нидерландах привел к остановке поездов и отмене авиарейсов

В Нидерландах снегопад и гололед привели к отмене пассажирских поездов железнодорожной компании NS.

Как передает Report, об этом сообщает общественный вещатель NOS.

Причиной отмены поездов стали многочисленные отказы стрелок и сбой в IT-системе. При этом поезда других транспортных компаний продолжают курсировать.

Также в Нидерландах продолжаются перебои в работе авиатранспорта. В международном аэропорту "Схипхол" под Амстердамом авиакомпания KLM отменила не менее 300 рейсов на вторник, поскольку неблагоприятные погодные условия пятый день подряд парализовали движение транспорта в одном из главных транзитных узлов Европы.

Ранее сообщалось о том, что "Схипхол" отменил по меньшей мере 450 рейсов из-за непогоды.