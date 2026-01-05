Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Крупнейший аэропорт Нидерландов отменил 450 рейсов из-за снега и гололеда

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 13:42
    Крупнейший аэропорт Нидерландов отменил 450 рейсов из-за снега и гололеда

    Крупнейший международный аэропорт Нидерландов "Схипхол" отменил по меньшей мере 450 рейсов из-за непогоды.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство ANP.

    Ожидается, что их количество возрастет.

    В воскресенье из-за снегопада и гололеда были отменены 600 рейсов.

