Крупнейший аэропорт Нидерландов отменил 450 рейсов из-за снега и гололеда
Другие страны
- 05 января, 2026
- 13:42
Крупнейший международный аэропорт Нидерландов "Схипхол" отменил по меньшей мере 450 рейсов из-за непогоды.
Как передает Report, об этом сообщило агентство ANP.
Ожидается, что их количество возрастет.
В воскресенье из-за снегопада и гололеда были отменены 600 рейсов.
