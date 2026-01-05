Niderlandın ən böyük aeroportu 500-ə yaxın reysi ləğv edib
Digər ölkələr
- 05 yanvar, 2026
- 13:52
Niderlandın ən böyük beynəlxalq hava limanı "Sxiphol" pis hava şəraiti səbəbindən ən azı 450 reysi ləğv edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ANP agentliyi məlumat yayıb.
Bu rəqəmin daha da artacağı gözlənilir.
Ötən gün qar və buzlaşma səbəbindən 600 reys ləğv edilmişdi.
