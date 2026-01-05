Niderlandın ən böyük aeroportu 500-ə yaxın reysi ləğv edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    • 05 yanvar, 2026
    • 13:52
    Niderlandın ən böyük beynəlxalq hava limanı "Sxiphol" pis hava şəraiti səbəbindən ən azı 450 reysi ləğv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ANP agentliyi məlumat yayıb.

    Bu rəqəmin daha da artacağı gözlənilir.

    Ötən gün qar və buzlaşma səbəbindən 600 reys ləğv edilmişdi.

    Крупнейший аэропорт Нидерландов отменил 450 рейсов из-за снега и гололеда

