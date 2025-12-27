İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Nigeriyanın şimal-qərbində baş verən partlayış nəticəsində bir neçə nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    • 27 dekabr, 2025
    • 21:39
    Nigeriyanın şimal-qərbində baş verən partlayış nəticəsində bir neçə nəfər həlak olub

    Nigeriyanın şimal-qərbində, Zamfara ştatında Yar'Taşa–Dansadau şosesində baş verən partlayış nəticəsində çox sayda insan həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ştat polisinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə əməkdaşı Yazid Abubakar "Daily Post"a bildirib.

    "Mən bu ərazidə partlayış faktını təsdiqləyə bilərəm, lakin hadisə az əvvəl baş verib. Hazırda sizə ətraflı məlumat verə bilmirəm. Əlavə məlumatı sonradan təqdim edəcəyəm", – o qeyd edib.

    İlkin məlumata görə, hadisə Zamfara ştatının Maru yerli idarəetmə bölgəsində baş verib. Güman olunur ki, naməlum silahlı dəstənin yerləşdirdiyi kustar üsulla hazırlanmış partlayıcı qurğu insan ölümünə səbəb olub, həmçinin yerli sakinlərin infrastrukturu və əmlakına ziyan vurub.

    Nigeriya partlayış
    При взрыве на северо-западе Нигерии погибли несколько человек

    Son xəbərlər

    22:12
    Foto

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzini ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    22:02
    Foto

    TÜRKPA nümayəndə heyəti Qazaxıstan Prezident Mərkəzini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    21:51

    Kanada Ukraynaya 2,5 milyard dollarlıq yardım göstərəcək

    Digər ölkələr
    21:39

    Nigeriyanın şimal-qərbində baş verən partlayış nəticəsində bir neçə nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    21:22

    Çexiyada polis atışma təhlükəsinə görə ticarət mərkəzindən insanları təxliyə edib

    Digər ölkələr
    21:08
    Foto

    Səlahiyyətli nümayəndə: Naxçıvanda kommunal xidmətlərin inkişafı dövlətin xüsusi diqqətindədir

    Daxili siyasət
    20:53

    Rusiya ordusu "Naftoqaz" İES və qaz infrastrukturunu hədəfə alıb

    Digər ölkələr
    20:43

    MEDİA Səməd Seyidovun adından paylaşılan "deep fake" videosu ilə bağlı açıqlama yayıb

    Daxili siyasət
    20:33
    Foto
    Video

    İstanbulda mikroavtobusun aşması nəticəsində ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB

    Region
    Bütün Xəbər Lenti