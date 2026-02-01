Azərbaycan klubu yeni basketbolçu transfer edib
Komanda
- 01 fevral, 2026
- 15:30
NTD klubu yeni basketbolçu ilə anlaşıb.
Bu barədə "Report"a Bakı təmsilçisindən məlumat verilib.
Zeyn Nouls mövsümün sonuna kimi komandada çıxış edəcək.
Baham adalarından olan 34 yaşlı oyunçu mərkəz hücumçusu mövqeyində çıxış edir. Zeyn Nouls son olaraq Türkiyənin "Cedi Osman" klubunun şərəfini qoruyub.
