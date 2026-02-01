İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycan klubu yeni basketbolçu transfer edib

    Komanda
    • 01 fevral, 2026
    • 15:30
    Azərbaycan klubu yeni basketbolçu transfer edib

    NTD klubu yeni basketbolçu ilə anlaşıb.

    Bu barədə "Report"a Bakı təmsilçisindən məlumat verilib.

    Zeyn Nouls mövsümün sonuna kimi komandada çıxış edəcək.

    Baham adalarından olan 34 yaşlı oyunçu mərkəz hücumçusu mövqeyində çıxış edir. Zeyn Nouls son olaraq Türkiyənin "Cedi Osman" klubunun şərəfini qoruyub.

    NTD klubu basketbol transfer

    Son xəbərlər

    16:50

    İndoneziya hökuməti "Grok" çatbotun istifadəsinə yenidən icazə verib

    Digər ölkələr
    16:37

    Azərbaycan çempionatlarında 46 şahmatçı mübarizə aparacaq

    Komanda
    16:19

    Vuçiç: ABŞ növbəti 48 saat ərzində İrana zərbə endirə bilər

    Digər ölkələr
    16:04

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Şəki"ni məğlub edib

    Komanda
    15:59
    Foto

    Ağsuda yol qəzasında xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - Yenilənib

    Hadisə
    15:30

    Azərbaycan klubu yeni basketbolçu transfer edib

    Komanda
    15:22

    Azərbaycan Yüksək Liqalarında XII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb

    Komanda
    15:18
    Foto
    Video

    Ermənistana Rusiya taxılı daşıyan yük qatarı Biləcəri Dəmiryol Stansiyasından yola düşüb

    Xarici siyasət
    15:16

    Zelenski yenidən prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürə bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti