İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Bakı və Bratislava Slovakiya banklarının layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirakını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 19:31
    Bakı və Bratislava Slovakiya banklarının layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirakını müzakirə edib

    Bakı və Bratislava Slovakiya banklarının Azərbaycanda layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirakını müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri Elçin Qasımov "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Azərbaycanın maliyyə nazirinin birinci müavini Anar Kərimovla görüşmək imkanını yüksək qiymətləndirirəm. Ölkədə qarşıdan gələn islahatlar barədə daha çox məlumat əldə etmək və Slovakiya banklarının Azərbaycanda layihələrin maliyyələşdirilməsini dəstəkləmək imkanlarını müzakirə etmək faydalı oldu. Gələcək məhsuldar əməkdaşlıq üçün faydalı fikir mübadiləsi aparılıb", - o yazıb.

    Elçin Qasımov Anar Kərimov
    Foto
    Баку и Братислава обсудили участие словацких банков в финансировании проектов

    Son xəbərlər

    19:31
    Foto

    Bakı və Bratislava Slovakiya banklarının layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirakını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    19:27
    Foto

    Azərbaycan və ABŞ ortaq investisiya modelinin formalaşdırılmasını planlaşdırır

    Biznes
    19:25
    Video

    Rəhim Həsənov mübahisəli hakim qərarlarını şərh edib

    Futbol
    19:18
    Foto

    Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna hazırlıq müzakirə olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    19:12

    Omanın Salalah limanına zərbələr nəticəsində neft anbarları zədələnib

    Digər ölkələr
    19:11

    Paşinyan: Cənubi Qafqaz ölkələri öz təhlükəsizliklərinin qeydinə özləri qalmalıdır

    Region
    19:10

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura start verilib

    Komanda
    19:09
    Foto

    Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva "Yaşama Dəstək" Mərkəzində olublar

    Daxili siyasət
    19:04
    Foto

    Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı: Naxçıvana dron hücumu üzücüdür

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti