Bakı və Bratislava Slovakiya banklarının layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirakını müzakirə edib
Xarici siyasət
- 11 mart, 2026
- 19:31
Bakı və Bratislava Slovakiya banklarının Azərbaycanda layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirakını müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri Elçin Qasımov "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"Azərbaycanın maliyyə nazirinin birinci müavini Anar Kərimovla görüşmək imkanını yüksək qiymətləndirirəm. Ölkədə qarşıdan gələn islahatlar barədə daha çox məlumat əldə etmək və Slovakiya banklarının Azərbaycanda layihələrin maliyyələşdirilməsini dəstəkləmək imkanlarını müzakirə etmək faydalı oldu. Gələcək məhsuldar əməkdaşlıq üçün faydalı fikir mübadiləsi aparılıb", - o yazıb.
Son xəbərlər
19:31
Foto
Bakı və Bratislava Slovakiya banklarının layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirakını müzakirə edibXarici siyasət
19:27
Foto
Azərbaycan və ABŞ ortaq investisiya modelinin formalaşdırılmasını planlaşdırırBiznes
19:25
Video
Rəhim Həsənov mübahisəli hakim qərarlarını şərh edibFutbol
19:18
Foto
Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna hazırlıq müzakirə olunubMədəniyyət siyasəti
19:12
Omanın Salalah limanına zərbələr nəticəsində neft anbarları zədələnibDigər ölkələr
19:11
Paşinyan: Cənubi Qafqaz ölkələri öz təhlükəsizliklərinin qeydinə özləri qalmalıdırRegion
19:10
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura start verilibKomanda
19:09
Foto
Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva "Yaşama Dəstək" Mərkəzində olublarDaxili siyasət
19:04
Foto