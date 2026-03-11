Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Баку и Братислава обсудили участие словацких банков в финансировании проектов

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 19:03
    Баку и Братислава обсудили участие словацких банков в финансировании проектов

    Баку и Братислава обсудили участие словацких банков в финансировании проектов в Азербайджане.

    Как передает Report, об этом сообщил посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов в соцсети Х.

    "Я ценю возможность встретиться с Анаром Керимовым, первым заместителем министра финансов Азербайджана. Было полезно узнать больше о предстоящих реформах в стране и обсудить возможности для банков Словакии поддерживать финансирование проектов в Азербайджане. (Проведен - ред.) полезный обмен мнениями для дальнейшего продуктивного сотрудничества", - написал он.

    Эльчин Гасымов Анар Керимов финансирование проектов
    Фото
    Bakı və Bratislava Slovakiya banklarının layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirakını müzakirə edib
    Ты - Король

    Последние новости

    19:14

    Служба восстановления Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов выбирает аудитора

    Финансы
    19:14
    Фото

    Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в Центре "Поддержка жизни"

    Внутренняя политика
    19:12
    Фото

    Баку и Анкара обсудили в Нахчыване планирование совместных военных учений

    Армия
    19:03
    Фото

    Баку и Братислава обсудили участие словацких банков в финансировании проектов

    Внешняя политика
    19:01

    Пашинян: Страны Южного Кавказа должны сами позаботиться о своей безопасности

    В регионе
    18:59
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы 30 граждан Индонезии и КНР - ОБНОВЛЕНО-3

    Внутренняя политика
    18:50

    В оманском порту Салала из-за ударов повреждены нефтехранилища

    Другие страны
    18:43

    В Ереван прибыл первый рейс Turkish Airlines из Стамбула

    В регионе
    18:43

    Страны МЭА высвободят 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов

    Другие страны
    Лента новостей