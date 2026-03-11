Баку и Братислава обсудили участие словацких банков в финансировании проектов
Внешняя политика
- 11 марта, 2026
- 19:03
Баку и Братислава обсудили участие словацких банков в финансировании проектов в Азербайджане.
Как передает Report, об этом сообщил посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов в соцсети Х.
"Я ценю возможность встретиться с Анаром Керимовым, первым заместителем министра финансов Азербайджана. Было полезно узнать больше о предстоящих реформах в стране и обсудить возможности для банков Словакии поддерживать финансирование проектов в Азербайджане. (Проведен - ред.) полезный обмен мнениями для дальнейшего продуктивного сотрудничества", - написал он.
