İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Ağsuda ağır yol qəzası baş verib, dörd nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 01 fevral, 2026
    • 11:00
    Ağsuda ağır yol qəzası baş verib, dörd nəfər xəsarət alıb

    Ağsuda ağır yol qəzası baş verib, dörd nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Ağsu-Bəhrəmtəpə yolunun rayonun Ərəbmehdibəy kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Mercedes" markalı avtomobilin idarəetmədən çıxaraq aşması nəticəsində 4 nəfər - 30 yaşlı Ruslan Tağıyev, 34 yaşlı Amil Mollayev, 28 yaşlı İlkin Heybətov və hələlik şəxsiyyəti məlum olmayan şəxs müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıblar.

    Yaralılar dərhal təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə Ağsu rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb və həkim nəzarətinə götürülüb.

    Xəstəxanadan əldə olunan məlumata görə, xəsarət alan şəxslərdən birinin komada və reanimasiyada olduğu bildirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Ağsu yol qəzası Xəsarət
    В Агсу произошло тяжелое ДТП, пострадали четыре человека

    Son xəbərlər

    11:57

    Mədəniyyət naziri Omanda Opera və Balet Teatrı kollektivinin təqdimatında "Toska"nı izləyib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:50

    Yunanıstan, İtaliya və Kipr neft və qaza qayıdır

    Digər ölkələr
    11:30

    Dneprə dron hücumu edilib, iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:15
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    11:02

    Azərbaycan idmançılarının reytinq cədvəli açıqlanıb

    Fərdi
    11:00

    Ağsuda ağır yol qəzası baş verib, dörd nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    10:55

    Biləsuvar heyvan bazarında yenidən satışa başlanılıb

    ASK
    10:50

    Gürcüstanda Dövlət Təhlükəsizlik Akademiyası yaradılıb

    Region
    10:46

    İranda 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti