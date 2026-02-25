Kreml Putin, Tramp və Zelenskinin üçtərəfli görüşünün hansı halda mümkün ola biləcəyini açıqlayıb
Region
- 25 fevral, 2026
- 21:45
Rusiya, Ukrayna və ABŞ prezidentlərinin üçtərəfli görüşü yalnız razılaşmaların tamamlanması üçün mümkündür.
"Report" Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
"Vladimir Putin, Donald Tramp və Volodimir Zelenskinin üçtərəfli formatda şəxsən görüşməsinin yalnız razılaşmaların yekunlaşdırılması üçün mənası var", - o deyib.
Peskov qeyd edib ki, Kiyev hazırkı danışıq mövqelərini saxladığı müddətcə Putin və Zelenskinin mümkün görüşünün məzmunu sual altında qalır.
O həmçinin vurğulayıb ki, Zelenskiyə Moskvaya gəlmək təklifi qüvvədə qalır.
