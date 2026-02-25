İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Kreml Putin, Tramp və Zelenskinin üçtərəfli görüşünün hansı halda mümkün ola biləcəyini açıqlayıb

    Region
    • 25 fevral, 2026
    • 21:45
    Dmitri Peskov

    Rusiya, Ukrayna və ABŞ prezidentlərinin üçtərəfli görüşü yalnız razılaşmaların tamamlanması üçün mümkündür.

    "Report" Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    "Vladimir Putin, Donald Tramp və Volodimir Zelenskinin üçtərəfli formatda şəxsən görüşməsinin yalnız razılaşmaların yekunlaşdırılması üçün mənası var", - o deyib.

    Peskov qeyd edib ki, Kiyev hazırkı danışıq mövqelərini saxladığı müddətcə Putin və Zelenskinin mümkün görüşünün məzmunu sual altında qalır.

    O həmçinin vurğulayıb ki, Zelenskiyə Moskvaya gəlmək təklifi qüvvədə qalır.

