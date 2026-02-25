Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна только для финализации договоренностей
В регионе
- 25 февраля, 2026
- 21:11
Трехсторонняя встреча президентов России, Украины и США возможна только для завершения договоренностей.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому имеет смысл лично встречаться в трехстороннем формате только для финализации договоренностей", - сказал он.
При этом Песков отметил, что предметность возможной встречи Путина и Зеленского остается под вопросом, пока Киев сохраняет текущие переговорные позиции.
Он также подчеркнул, что предложение Зеленскому приехать в Москву остается в силе.
Последние новости
21:46
США позволят перепродавать венесуэльскую нефть на Кубу по спецлицензиямДругие страны
21:33
СМИ: МВФ рассмотрит соглашение о выделении Украине кредита в $8,1 млрдДругие страны
21:30
Президент: За последние 80 лет не было ни одной страны, одержавшей победу как АзербайджанВнутренняя политика
21:22
Фото
Ильхам Алиев: Десятки тысяч граждан Азербайджана уже проживают на освобожденных земляхВнутренняя политика
21:11
Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна только для финализации договоренностейВ регионе
21:03
SOCAR заинтересован в сотрудничестве с "Узбекнефтегаз" для повышения эффективности Бухарского НПЗЭнергетика
20:49
Президент Ильхам Алиев побывал в доме переселившегося в село Ходжавенд жителяВнутренняя политика
20:45
АЖД начнет пассажироперевозки в Кюрдамир – ЭКСКЛЮЗИВИнфраструктура
20:39