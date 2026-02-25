Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна только для финализации договоренностей

    В регионе
    • 25 февраля, 2026
    • 21:11
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна только для финализации договоренностей

    Трехсторонняя встреча президентов России, Украины и США возможна только для завершения договоренностей.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому имеет смысл лично встречаться в трехстороннем формате только для финализации договоренностей", - сказал он.

    При этом Песков отметил, что предметность возможной встречи Путина и Зеленского остается под вопросом, пока Киев сохраняет текущие переговорные позиции.

    Он также подчеркнул, что предложение Зеленскому приехать в Москву остается в силе.

    Дмитрий Песков Россия Украина США Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп
    Kreml Putin, Tramp və Zelenskinin üçtərəfli görüşünün hansı halda mümkün ola biləcəyini açıqlayıb

    Последние новости

    21:46

    США позволят перепродавать венесуэльскую нефть на Кубу по спецлицензиям

    Другие страны
    21:33

    СМИ: МВФ рассмотрит соглашение о выделении Украине кредита в $8,1 млрд

    Другие страны
    21:30

    Президент: За последние 80 лет не было ни одной страны, одержавшей победу как Азербайджан

    Внутренняя политика
    21:22
    Фото

    Ильхам Алиев: Десятки тысяч граждан Азербайджана уже проживают на освобожденных землях

    Внутренняя политика
    21:11

    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна только для финализации договоренностей

    В регионе
    21:03

    SOCAR заинтересован в сотрудничестве с "Узбекнефтегаз" для повышения эффективности Бухарского НПЗ

    Энергетика
    20:49

    Президент Ильхам Алиев побывал в доме переселившегося в село Ходжавенд жителя

    Внутренняя политика
    20:45

    АЖД начнет пассажироперевозки в Кюрдамир – ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    20:39

    СМИ: Параллели Бучи и Ходжалы, как не допустить повторения трагедий

    Внешняя политика
    Лента новостей