Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна только для финализации договоренностей

Трехсторонняя встреча президентов России, Украины и США возможна только для завершения договоренностей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому имеет смысл лично встречаться в трехстороннем формате только для финализации договоренностей", - сказал он.

При этом Песков отметил, что предметность возможной встречи Путина и Зеленского остается под вопросом, пока Киев сохраняет текущие переговорные позиции.

Он также подчеркнул, что предложение Зеленскому приехать в Москву остается в силе.