В Агсу произошло тяжелое ДТП, пострадали четыре человека
- 01 февраля, 2026
- 11:16
В Агсу произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.
Как сообщает местное бюро Report, авария была зафиксирована на участке автодороги Агсу–Бахрамтепе, проходящем через территорию села Арабмехдибей Агсуинского района.
Так, в результате потери управления и опрокидывания автомобиля марки Mercedes различные тяжелые телесные повреждения получили четыре человека: 30-летний Руслан Тагиев, 34-летний Амиль Моллаев, 28-летний Илькин Гейбатов, а также еще одно лицо, личность которого пока не установлена.
Пострадавшие были незамедлительно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Центральную районную больницу Агсу и взяты под наблюдение врачей.
По информации, полученной из больницы, один из пострадавших находится в коме и помещен в реанимационное отделение.
По факту происшествия проводится расследование.