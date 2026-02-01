Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В Агсу произошло тяжелое ДТП, пострадали четыре человека

    Происшествия
    • 01 февраля, 2026
    • 11:16
    В Агсу произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

    Как сообщает местное бюро Report, авария была зафиксирована на участке автодороги Агсу–Бахрамтепе, проходящем через территорию села Арабмехдибей Агсуинского района.

    Так, в результате потери управления и опрокидывания автомобиля марки Mercedes различные тяжелые телесные повреждения получили четыре человека: 30-летний Руслан Тагиев, 34-летний Амиль Моллаев, 28-летний Илькин Гейбатов, а также еще одно лицо, личность которого пока не установлена.

    Пострадавшие были незамедлительно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Центральную районную больницу Агсу и взяты под наблюдение врачей.

    По информации, полученной из больницы, один из пострадавших находится в коме и помещен в реанимационное отделение.

    По факту происшествия проводится расследование.

    Ağsuda ağır yol qəzası baş verib, dörd nəfər xəsarət alıb
