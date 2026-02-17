Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан увеличил экспорт нефти в Румынию почти на 7%

    Энергетика
    • 17 февраля, 2026
    • 21:01
    Азербайджан увеличил экспорт нефти в Румынию почти на 7%

    В январе этого года Азербайджан экспортировал в Румынию 197 тыс. 053,85 тонн сырой нефти на 93 млн 673,99 тыс. долларов США.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета Азербайджана.

    Объем экспортированной продукции, согласно показателям ведомства, в годовом выражении вырос на 6,8%, а стоимость снизилась на 10,6%.

    Доля сырой нефти, экспортированной в Румынию, в общем объеме нефтяного экспорта Азербайджана составила 7,45%.

    Отметим, что в январе этого года Азербайджан экспортировал 2 млн 642 тыс. 930,94 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, стоимостью 1 млрд 238 млн 082,05 тыс. долларов США.

    За отчетный период осуществлены торговые операции с зарубежными странами на сумму 3 млрд 538 млн долларов США. Из внешнеторгового оборота 2 млрд 236 млн долларов США пришлось на долю экспорта, а 1 млрд 302 млн долларов США - на долю импорта.

