    Azərbaycan Rumıniyaya neft ixracını 7 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    • 17 fevral, 2026
    • 20:35
    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Rumıniyaya 197 min 053,85 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 93 milyon 673,99 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2025-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 6,8 % çox, dəyəri isə 10,6 % azdır.

    Rumıniyaya ixrac edilən xam neftin Azərbaycanını ümumi neft ixracında payı 7,45 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar ayında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan dəyəri 1 milyard 238 milyon 082,05 min ABŞ dolları olan 2 milyon 642 min 930,94 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat ayında Azərbaycan xarici ölkələrlə 3 milyard 538 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 2 milyard 236 milyon ABŞ dolları ixracın, 1 milyard 302 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

    Azərbaycan Rumıniya xam neft ixracı
    Азербайджан увеличил экспорт нефти в Румынию почти на 7%

