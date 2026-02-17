Трамп продлил разрешение на задержание следующих на Кубу судов

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие распоряжения, разрешающего задерживать и досматривать американские и иностранные суда, следующие на Кубу.

Как передает Report, соответствующее уведомление опубликовано в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

В документе отмечается, что правительство Кубы не продемонстрировало, что оно будет воздерживаться от применения чрезмерной силы против судов США и самолетов, которые могли бы принимать участие в памятных мероприятиях или мирных протестах к северу от Кубы.

"Кроме того, неразрешенный заход любых зарегистрированных в США судов в территориальные воды Кубы может продолжать наносить ущерб внешней политике США, поскольку такой заход может способствовать массовой миграции с Кубы", - говорится в документе.

По версии властей США, "массовая миграция с Кубы поставит под угрозу национальную безопасность США, поскольку вызовет нарушение существующего положения международных связей Соединенных Штатов или угрозу такого нарушения". Американский лидер отметил, что в связи с этим продлевает "режим чрезвычайного положения, касающийся Кубы, и чрезвычайные полномочия", позволяющие задерживать следующие в республику суда.