Экс-глава Минюста Украины Галущенко арестован решением суда

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заключил под стражу экс-главу Минюста Германа Галущенко.

Как передает Report, об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Отмечается, что решением суда чиновник арестован на 60 суток и был взят под стражу в зале суда с возможностью выхода под залог в размере 200 млн гривен ($4,6 млн).

Сам Галущенко, комментируя вердикт, заявил, что неудовлетворен решением и намерен подать аппеляцию.

Отметим, что бывшему министру энергетики, впоследствии назначенному главой Минюста Украины, вменяется отмывание средств компании "Энергоатом". Украинский Центр противодействия коррупции сообщал, что Галущенко грозит от 7 до 12 лет заключения. 15 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что бывший министр был задержан при попытке покинуть Украину.