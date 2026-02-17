Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Экс-глава Минюста Украины Галущенко арестован решением суда

    17 февраля, 2026
    • 21:51
    Экс-глава Минюста Украины Галущенко арестован решением суда

    Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заключил под стражу экс-главу Минюста Германа Галущенко.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство РБК-Украина.

    Отмечается, что решением суда чиновник арестован на 60 суток и был взят под стражу в зале суда с возможностью выхода под залог в размере 200 млн гривен ($4,6 млн).

    Сам Галущенко, комментируя вердикт, заявил, что неудовлетворен решением и намерен подать аппеляцию.

    Отметим, что бывшему министру энергетики, впоследствии назначенному главой Минюста Украины, вменяется отмывание средств компании "Энергоатом". Украинский Центр противодействия коррупции сообщал, что Галущенко грозит от 7 до 12 лет заключения. 15 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что бывший министр был задержан при попытке покинуть Украину.

    Ukraynanın keçmiş ədliyyə naziri həbs edilib
